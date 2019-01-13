Кольцовские таможенники изъяли у гражданина Турции товарную партию одежды и сувениров

15:08 | 16.01.2019

Кольцовские таможенники при контроле рейса из Стамбула остановили гражданина Турции, который вез с собой незадекларированную товарную партию одежды и других сувениров. При осмотре удалось установить, что мужчина вез 73 одинаковых фирменных бейсболки, 10 футболок, 39 зажигалок, 39 черных сумок, а также каталоги и ежедневники немецкой фирмы Kassbohrer. Вес коробки составил 32,5 кг.



Таможенникам мужчина объяснил, что прилетел в командировку, а вещи везет в подарок сотрудникам фирмы, с которой работает. Однако такое количество вещей одного бренда дало основание полагать, что это скорее коммерческая партия, а не вещи для личного пользования, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Все вещи изъяты и отправлены на таможенную экспертизу. Нарушителя ждет штраф в размере половины стоимости товара, - рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).