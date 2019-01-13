Евгений Куйвашев заявил о серьёзности планов по строительству второй ветки метро в Екатеринбурге

14:48 | 16.01.2019

Сегодня в ходе своей ежегодной пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о начале работы над проектом второй ветки метро в Екатеринбурге.



По словам Евгения Куйвашева, новая ветка метро протянется в сторону Верх-Исетского пруда, на берегу которого планируется строительство «Экспо Парка».



«Уже запланированы средства на подвод инженерных сетей, расчеты нагрузки ведутся. Даны поручения по „распечатыванию“ территории в 550 гектаров. Кроме того, опуская специальные технические термины, скажу, что началась работа над реализацией строительства метро в ту сторону. Намерения наши самые серьезные», — сказал Куйвашев.