В Екатеринбурге полицейские не могут добиться наказания для угонщика автомобиля

13:50 | 16.01.2019

Жительница Екатеринбурга уже год не может добиться наказания для угонщика её автомобиля «Форд Фокус», который был похищен 22 января 2018 года. Женщина поставила машину у многоквартирного дома на Уралмаше, поднялась в квартиру, в салоне находилась её 15-летняя дочь. Когда владелица транспортного средства вышла обратно на улицу, то оказалось, что неизвестный буквально вышвырнул её дочь из машины и угнал автомобиль. В салоне находились документы и деньги. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.



Женщина обратилась с заявлением в отдел полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу, где только в апреле 2018 года было возбуждено уголовное дело (изначально материалы были направлены в Следственный комитет). С целью тщательного расследования женщина ходила на личным прием к начальнику ОП №15 Филиппу Куклину, который пообещал ей, что делом занимаются. Между тем, полицейские даже не пригласили женщину и её дочь на опознание мужчины, который задерживался по подозрению в угоне.



По некоторым данным, расследованием занимаются подчиненные начальника отделения ОП №15 следственного отдела Кирилла Вершинина. В июне 2018 года он стал участником «пьяного» скандала, когда Вершинин вместе с коллегами стал участвовал в застолье на рабочем вместе во внеслужебное время. Добавим, что начальником следственного управления УМВД России по Екатеринбургу является подполковник Николай Почаевец, именно он в силу должностных обязанностей отвечает за работу полицейских-следователей.



По факту волокиты расследования уголовного дела женщина обратилась с жалобой в прокуратуру Свердловской области.



В Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу прокомментировали, что по факту незаконного завладения автомобилем следственным подразделением отдела полиции №15 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не сообщается.