Из екатеринбургского техникума после короткого замыкания эвакуировали студентов

12:44 | 16.01.2019

В екатеринбургском политехникуме на улице Титова в Екатеринбурге (бывший химико-технологический колледж) сегодня днем, 16 января, произошло короткое замыкание электропроводки в столовой, расположенной на 1 этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Горения не произошло, но сработала пожарная сигнализация, в связи с чем на место прибыли пожарные.



Из здания были эвакуированы 30 человек. Пожарные провели обследование и проветривание помещений, после чего все эвакуированные вернулись в здание.



Отметим, что изначально к месту вызова были направлены 16 единиц техники, 50 человек личного состава. По прибытию первых пожарных подразделений (3 единицы техники, 10 человек) и оценки обстановки, остальным силам и средствам был дан отбой.