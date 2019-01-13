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12:38 | 16.01.2019
Фото: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» / vk.com
В Среднеуральске крупная собака покусала двухлетнего ребёнка
«Около 18:00 за магазином «Кировский» на моего ребенка напала собака. На вид — овчарка. Кто видел такую собаку или, может, предположительно, знает ее хозяина, убедительно прошу сообщить, — написала мама ребёнка на своей странице в соцсетях, уточнив, что в настоящее время ее дочь госпитализирована в 9-ю детскую больницу в Екатеринбурге для проведения операции. По словам молодой мамы, медики приехали быстро.
Известно также, что женщина находится в декретном отпуске и перед произошедшим ЧП она гуляла с двумя детьми. Пятимесячный ребёнок находился в коляске, а двухлетняя дочка находилась рядом. В какой-то момент грудной ребенок в коляске заплакал, и мама отвлеклась на него. Услышав крик старшей дочери, она обернулась, и увидела, что крупный пес укусил девочку за лицо.
ЧП прокомментировал руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
«Сотрудники полиции самостоятельно выявили этот случай в ходе мониторинга соцсетей. Проводить проверку поручено полицейским из отдела по делам несовершеннолетних», — сказал он.
Сейчас, по словам Валерия Горелых, представители МВД проводят поквартирный обход. Вполне вероятно, что агрессивная собака не была бродячей, а значит, можно будет привлечь к ответственности ее хозяина.
«По итогам проверки сотрудники полиции примут процессуальное решение. Оно будет зависеть от выводов врачей о степени тяжести причиненных малышке травм», — добавил он.
© «Вечерние Ведомости»
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