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12:27 | 16.01.2019
В Екатеринбурге стартует процесс по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых – член хакерской группировки
Правоохранители изначально выделили дело Константина Мельника (работал под ником Tester) в отдельное делопроизводство в связи заключением с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Однако затем Мельник заявил об отказе от сделки со следствием, в связи с чем суд прекратил особый порядок судебного разбирательства и перешел к рассмотрению уголовного дела по существу в общем порядке. Таким образом, единственное основание, послужившее для выделения уголовного дела в отдельное производство, отпало, и суд в октябре 2018 года вернул дело обратно заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Владимиру Малиновскому.
В конце декабря 2018 года материалы уголовного дела вновь поступили в Кировский районный суд Екатеринбурга, судье Екатерине Иванченко.
Напомним, что уроженец Украины Константин Мельник обвиняется в руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением в целях совершения тяжких преступлений (ч. 1 ст. 210 УК РФ), семи эпизодах распространения и использования компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации организованной группой (ч. 2 ст. 273 УК РФ), семи случаях неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшей уничтожение, блокирование, модификацию и копирование компьютерной информации организованной группой (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и в 6 квалифицированных мошенничествах в сфере компьютерной информации (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
30 октября суд вынес приговор другому участнику хакерской группировки «Лурк» Игорю Маковкину, который подписал сделку со следствием. Суд приговорил его к 5 годам колонии. Кроме того, на имущество хакера будет наложен арест, чтобы компенсировать многомиллионные убытки потерпевшим. Гособвинение просило для него семь лет колонии общего режима.
Следствие по делу вел Главный следственный департамент МВД РФ. Все дело составляет 585 томов и в качестве обвиняемых по нему проходит 24 человека.
© «Вечерние Ведомости»
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