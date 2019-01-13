Начальнику ОМВД Первоуральска изменили меру пресечения

11:39 | 16.01.2019

Свердловский областной суд изменил меру пресечения начальнику ОМВД Первоуральска Олегу Грехову, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил ему домашний арест, но Свердловский облсуд изменил данную меру, избрав запрет на совершение определенных действий. Решение выносила судья Елена Ишкина.



Напомним, что Олег Грехов был задержан оперативниками ФСБ утром 7 ноября. В его доме и служебном кабинете были проведены обыски. Полковник подозревается в получении взятки, когда он еще в 2012 году руководил отделом «К», который в том числе занимается прослушкой телефонных переговоров.