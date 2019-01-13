В Белоярке продолжается политический кризис. На пост председателя думы претендует креатура Ильи Гаффнера

11:31 | 16.01.2019

Депутаты думы Белоярского городского округа провели неофициальные консультации по выбору нового председателя, которого не могут избрать уже почти два года. Как стало известно veved.ru, было предложено три кандидатуры: Сергея Платоненко (его поддерживает и.о. спикера Борис Комлев), руководителя фракции «Единой России» Владимира Бекетова и Андрея Воробьева (избирался как самовыдвиженец, считается креатурой депутата Заксобрания Ильи Гаффнера). Однако ни одна из этих кандидатур, как считают опрошенные корреспондентом veved.ru парламентарии, на сегодняшний день не способна набрать подавляющего большинства голосов – 14 из 20.



Как рассказал изданию. и.о. председателя Борис Комлев, следующее заседание думы состоится 31 января, но в повестку вопрос об избрании спикера пока не внесен. Ранее Борис Комлев писал заявление, что слагает с себя полномочия временного руководителя, но, по его словам, по просьбе администрации губернатора он его забрал чтобы не дестабилизировать ситуацию в представительном органе муниципалитета.



Напомним, что дума Белоярки функционирует без председателя с февраля 2017 года. Депутаты несколько раз пытались избрать нового спикера, но безуспешно.