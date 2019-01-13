Евгений Куйвашев назначил руководителя департамента кадровой политики Свердловской области

11:14 | 16.01.2019

Фото: ikso.org

Сегодня, 16 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Марины Обрубовой директором Департамента кадровой политики и контроля губернатора и правительства Свердловской области.



Напомним, что до назначения Марины Обрубовой за кадровую политику в области отвечал Ильхам Ширалиев, возглавивший вчера, в соответствии с указом губернатора, Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области



До этого Марина Обрубова работала заместителем руководителя аппарата губернатора, ещё ранее была заместителем председателя избирательной комиссии Свердловской области.



Сейчас Обрубова подчиняется главе аппарата губернатора Валерию Чайникову, в прошлом занимавшего должность председателя избирательной комиссии региона, так что можно сказать, что непосредственный руководитель для Марины Обрубовой не поменялся.