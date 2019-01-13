На Уктусе в Екатеринбурге на полтора месяца перекрыли улицу

22:02 | 15.01.2019

Фото: molva33.ru

В Екатеринбурге на полтора месяца перекрыли улицу Дальневосточную в микрорайоне Уктус. Ограничение связано с прокладкой ливневой канализации по улице Дальневосточной и площади Жуковского.



Ограничение будет действовать с 15 января по 22 февраля по улице Дальневосточной от дома №1а до площади Жуковского. Водителям придётся объезжать этот участок по улицам Походной, Шишимской, Гастелло, Благодатской и переулкам Короткому и Каслинскому.