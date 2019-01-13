Суд вернул в прокуратуру дело в отношении двух свердловских экс-полицейских, обвиняемых в мошенничестве

21:20 | 15.01.2019

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении двух бывших оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Екатеринбургу – Ксныдина Руслана и Еремина Даниила. Судья Алена Хабарова посчитала, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ.



Оперативники отдела «М» Управления ФСБ по Свердловской области задержали двух оперуполномоченных ОЭБиПК 17 мая 2018 года при получении денежных средств в размере 200 тысяч рублей. По данному факту Следственным отделом по Октябрьскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»), однако затем было переквалифицировано на менее тяжкую статью – ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.



По данным veved.ru, Ксныдин Руслан и Еремин Даниил были уволены из органов внутренних дел почти сразу же после задержания.