Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко проведёт поединок в Екатеринбурге

21:12 | 15.01.2019

Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

Боксёр Евгений Тищенко проведёт свой следующий восьмираундовый бой в Екатеринбурге 22 февраля, об этом рассказали в пресс-службе RCC Boxing Promotions.



Для Тищенко восьмираундовый бой станет первым в его профессиональной карьере, до этого его поединки состояли из шести раундов. Имя его соперника ещё не объявили.



Первый бой на профессиональном уровне у Тищенко состоялся 19 августа 2018 года, он одержал победу нокаутом над венесуэльцем Уильямом Окандо. Второй бой 13 октября Тищенко выиграл у россиянина Артуша Саркисяна, в третьем поединке профессиональной карьеры боксёр победил нокаутом мексиканца Кристиана Марискаля.



Отметим, ранее боксёр Евгений Тищенко выступал в любительском весе до 91 кг. Он стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро, чемпионом мира, Европы и победителем Универсиады. Сейчас Тищенко входит в топ-10 сильнейших тяжеловесов России.