В Екатеринбурге на строительство ледовой арены добавят ещё 300 млн рублей

20:46 | 15.01.2019

Фото: пресс-служба УГМК

Свердловский бюджет выделит дополнительные средства в размере 300 млн рублей на строительство ледовой арены, которая будет располагаться на месте взорванной телебашни.



Правительство купит 300 млн акций АО «Ледовая арена» за 300 млн рублей, которые вложат в строительство мультифункциональной ледовой арены на 15 тысяч зрителей. Сейчас доля региона в «Ледовой арене» составляет 40%, это 654,2 млн рублей, 60% принадлежат компании «УГМК-Холдинг».



Напомним, на месте, где сейчас планируется строительство екатеринбургской ледовой арены, раньше находилась недостроенная телебашня. Башню снесли утром 24 марта 2018 года.