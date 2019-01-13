В Екатеринбурге закрыли школьный пищеблок из-за острой вирусной инфекции

19:59 | 15.01.2019

Фото: sputnik-georgia.ru

В екатеринбургской школе № 25 в посёлке Мичуринский временно приостановлена деятельность пищеблока из-за обнаружения следов острой вирусной инфекции, об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.



После того как 28 учащихся школы обратились в больницы с признаками острых кишечных заболеваний, в учреждении было проведено эпидемиологическое расследование. Эксперты выявили нарушения в содержании помещения пищеблока, обработке технологического оборудования и нарушения санитарно-эпидемиологических правил. На кухне пищеблока были обнаружены следы острой вирусной инфекции, поражающей слизистые оболочки человека.



На данный момент по решению суда деятельность пищеблока приостановлена на 30 дней, за это время сотрудники школьного пищеблока должны устранить все нарушения, угрожающие здоровью детей и сотрудников учреждения.