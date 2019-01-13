Нашёлся свердловчанин, выигравший полмиллиарда в «Русском лото»

19:53 | 15.01.2019

Фото: пресс-служба компании «Столото»

Как сообщает пресс-служба компании «Столото», нашёлся житель Свердловской области, выигравший 500 миллионов рублей в новогоднем тираже «Русского лото». Им оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко.



«Николай вместе с супругой Оксаной, которая работает водителем трамвая, забрал чек», – говорится в сообщении компании.



Сами счастливчики, говорят, что пока не знают, как точно распорядятся выигрышем, планов много, но точно знают, что выигрыш изменит их жизнь.



«Конечно, выигрыш изменит нашу жизнь, но пока мы даже не представляем, каково это – быть мультимиллионерами. В первую очередь забудем про ипотеку, поможем родственникам и подумаем о благотворительности. Очень хочется поехать в путешествие за границу, я никогда не был за рубежом», — говорит победитель.



А его жена призналась, что приобретение счастливого билета было случайностью, а потому положив билет дома, она просто забыла о нём, потому так долго и не объявлялись.



«Так получилось, что еще с лета у нас остался выигрышный билет „Русского лото“. Мы все забывали пойти получить выигрыш. Перед Новым годом я возвращалась из магазина и решила поменять билет на новый. Продавец лотерейного киоска предложила мне на выбор несколько, а я даже и не знала, что на кону целый миллиард рублей. Положила билет дома и забыла о дате тиража», — говорит Оксана Мирошниченко.



Напомним, в ночь на 1 января в «Русском лото» был разыгран миллиард рублей. Половина этой суммы досталась жителю Санкт-Петербурга, претендентом на вторую половину стал житель Свердловской области.



Свердловские счастливчики нашлись, а вот победитель из Санкт-Петербурга пока не найден.