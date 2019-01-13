Свердловский облпрокурор выступил на процессе по делу об убийстве в Первоуральске в качестве гособвинителя

19:24 | 15.01.2019

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Такое не часто можно увидеть, сегодня, 15 января, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков лично в качестве гособвинителя принял участие в уголовном процессе.



Процесс, на котором областной прокурор представлял обвинение, проходил в Первоуральском городском суде. Судили 59-летнего местного жителя Ивана Колтыгу, который, по версии следствия, 13 октября 2018 года находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в торговый павильон на одном из остановочных комплексов в Первоуральске. Там он поссорился с женщиной-продавцом, а поссорившись, достал нож и не менее трех раз ударил её им в туловище и один раз в левое плечо. От полученных ранений и кровопотери женщина скончалась на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), которое и завершилось сегодняшним судебным заседанием.



Сегодня Сергей Охлопков, как государственный обвинитель, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



С учетом позиции государственного обвинителя, Первоуральский городской суд назначил Ивану Колтыге наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда в законную силу не вступил.

