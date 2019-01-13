В Екатеринбурге на Бажова отремонтируют памятник культурного наследия, чтобы открыть в нём поликлинику

19:09 | 15.01.2019

Фото: управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

На улице Бажова в уральской столице отремонтируют старинную школу-памятник и откроют в нём поликлинику. Проект реставрации здания недавно появился на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.



Речь идёт о здании, расположенном по адресу Бажова, 137. Летом 2018 года его купил бизнесмен Валерий Алексеевич Малышев, основатель клиники «Здоровье 365».



На данный момент здание частично находится в аварийном состоянии. Летом были проведены работы, чтобы остановить разрушение, сейчас эти работы продолжатся. В ходе реставрации будут отремонтированы фасады, крыша, стены, двери и окна здания. На западном и восточном фасадах установят кованые козырьки по образцу козырьков зданий Екатеринбурга конца XIX — начала ХХ века в стиле модерн. Помимо этого будут ремонтировать асфальт вдоль здания, а также убирать расположенные слишком близко деревья.



Отметим, что сейчас горожане Екатеринбурга ещё могут внести свои предложения и замечания на сайте управления госохраны объектов культурного наследия.