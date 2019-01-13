В Екатеринбурге появятся ещё пять выделенных полос для общественного транспорта

18:29 | 15.01.2019

Фото: probok.net

В столице Урала добавится ещё пять новых выделенных полос для общественного транспорта, об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту городской администрации Игорь Федотов.



Вопрос о нововведении в ближайшее время будет проработан с ГИБДД. Также Игорь Федотов добавил, что в течение 2019 года в уральской столице планируется реконструировать или модернизировать 150 остановочных комплексов и установить 40 новых «умных светофоров».



Помимо этого Федотов подтвердил информацию о том, что в Екатеринбурге скоро увеличатся цены на проезд в метро.

