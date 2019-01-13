Директор екатеринбургской УК проиграл иск конкурентам

18:28 | 15.01.2019

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск управляющей компании ООО УЖК «Ардо» к директору «Лиги ЖКХ» Илье Сотонину о защите деловой репутации. Поводом для подачи иска стали заявления Сотонина, размещенные в «Фейсбуке» с обвинением в адрес «Ардо» об организации нападений на конкурентов и поджогах, а также в связях с ОПГ. Также в качестве ответчика проходило издание «Правда УрФО».



В «Ардо» тогда парировали, что представители «Лиги ЖКХ» сами портят свое имущество, «чтобы выставить конкурентов дикими людьми из 90-х, а себя цивилизованной современной компанией», и в январе 2018 года обратились в суд. Разбирательства продолжались почти целый год, с привлечением экспертов-лингвистов.



В результате суд удовлетворил исковые требования ООО УЖК «Ардо», признав не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО УЖК «АРДО» сведения, распространенные Сотониным с обязанием удалить их и опубликовать опровержение. Решение еще не вступило в законную силу.



Добавимтакже, что Илья Сотонин является членом Общественной палаты Екатеринбурга.