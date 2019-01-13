У областного госпиталя для ветеранов войн появился новый начальник

17:14 | 15.01.2019

Указ о назначении главного нарколога региона Олега Забродина главой Свердловского госпиталя для ветеранов войн подписал сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Напомним, что предыдущий начальник госпиталя Роберт Соловьев, занимавший пост с 2014 года, уволился 11 января.



Назначенный на должность Олег Забродин родился в 1962 году в Качканаре, окончил Свердловский медицинский институт. После окончания института работал врачом-психиатром в Артемовской центральной районной больнице, затем в Екатеринбургской городской психиатрической больнице № 12. В 1997 году стал заместителем главврача этой больницы. С 2007 года работает главным врачом Свердловской психиатрической больницы № 3. Является председателем наблюдательного совета наркологического реабилитационного центра «Урал без наркотиков», членом общественного совета при управлении ФСКН России по Свердловской области.