50-летнего бизнесмена из Екатеринбурга осудили на 4 года за мошенничество

16:28 | 15.01.2019

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 50-летнему коммерсанту Павлу Беляеву, который признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Разработку афериста и оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу.



В результате расследования были выявлены факты нарушений взятых обязательств по изготовлению металлопродукции, несоблюдение сроков поставки и нецелевого использования привлеченных денежных средств, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



В ходе предварительного следствия установлено, что Павел Беляев, используя подконтрольную фирму ООО «Нефтетрубный завод», в период с 2011 по 2015 годы заключал от ее имени договоры поставок больших партий трубной продукции с межрегиональными операторами из Ульяновской области, республики Башкортостан и соседнего Казахстана на общую сумму свыше 35 млн. рублей. При этом он не намеревался выполнять свои финансовые обязательства по отгрузке и поставке продукции.



С целью реализации своего преступного умысла мужчина входил в доверие к фирмам-заказчикам, вступая с ними в деловую переписку от имени вымышленных сотрудников организации. Он брал с заказчиков предоплату, а после, как правило, продукция отгружалась либо в малых объемах, либо поставки вообще не производились под предлогом срыва поставок недобросовестными поставщиками. На самом деле никакого имущества у фирмы предпринимателя никогда не было. Предприятие представляло собой фирму-однодневку (или группу компаний-однодневок). Денежные средства заказчиков выводились со счетов завода в пользу аффилированных юридических лиц.



В марте 2018 года Павел Беляев сам написал явку с повинной, раскаявшись в совершенных им преступлениях.