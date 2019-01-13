Вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин сообщил о создании городского медиахолдинга

16:12 | 15.01.2019

Фото: Znak.com

О создании медиахолдинга подведомственного администрации Екатеринбурга сообщил журналистам вице-мэр уральской столицы Анатолий Гагарин. По его словам, до конца января 2019 года будет выработана дорожная карта, в соответствии с которой и будет создаваться медийный актив мэрии.



В холдинг войдут газета, продакшн-студия, сайт и радиостанция. Впрочем, тут в пору вспомнить про старый Новый год.



Всё дело в том, что в ходе реализации этого плана, как сказал вице-мэр, будет подвергнуто реформированию уже существующее радио «Студия-город». Также, по словам Гагарина, проводятся встречи с руководителями газеты «Вечерний Екатеринбург» и телеканала «Студия 41». А это тоже структуры не один год работающие на администрацию Екатеринбурга. Официальный сайт города тоже имеется. Остаётся продакшн-студия, о создании которой заявил на днях мэр города Александр Высокинский, все остальные составляющие холдинга уже есть.



Увидеть, что за «старый новый холдинг» получит город, и войдут ли в него какие-либо новые СМИ, мы сможем увидеть только после его создания.