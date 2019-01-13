Гражданина Белоруссии будут судить в Березовском за нападение на своего земляка

16:11 | 15.01.2019

Прокуратура г. Березовского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего гражданина Белоруссии, который обвиняется в покушении на убийство своего земляка.



По версии следствия, ранее судимый житель Витебской области приехал на заработки в Российскую Федерацию, работал разнорабочим в поселке Кедровка г. Березовского на строительных объектах.



Находясь в общежитии для работников, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый вступил в конфликт со своим земляком, работавшим вместе с ним. Причиной конфликта оказалась разные убеждения: потерпевший ранее проходил службу в правоохранительных органах Республики Беларусь, а обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за кражу милицейского мотоцикла. В ходе ссоры обвиняемый нанес удар ножом в левую часть груди. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь потерпевшего была спасена.



Нападавшему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.