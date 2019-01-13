«Остановка запрещена»: ещё на 24-х улицах Екатеринбурга появятся знаки с запретом

15:18 | 15.01.2019

Ещё на 24 улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Причём это не временный запрет остановки транспорта, ограничение будет действовать на постоянной основе. Сообщение об этом Центр организации движения города Екатеринбурга разместил на официальном сайте администрации уральской столицы.



Установка знаков произойдёт в целях обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети города, а также для проведения зимней уборки улиц.



Знаки появятся на улицах пяти районов Екатеринбурга:



Чкаловский район:



• Степана Разина, от улицы Авиационная до улицы Циолковского;

• Сурикова, от улицы Авиационная до улицы Циолковского;

• Черняховского, от улицы Бородина до улицы Инженерная;

• Орденоносцев, на всей протяженности;

• Братская, на всей протяженности;

• Кольцо на конечной остановке общественного транспорта «Ботаническая» по улице Родонитовая.



Орджоникидзевский район:



• Парниковая, на всей протяженности;

• Тепличная, на всей протяженности;

• Восстания, от улицы Ломоносова до улицы Бакинских комиссаров;

• Избирателей, от улицы Ломоносова до улицы Ильича;

• Стахановская, от улицы Калинина до улицы Кировградская.



Октябрьский район:



• Большакова, от улицы Луначарского до улицы Восточная;

• Мичурина, от улицы Декабристов до улицы Тверитина;

• Тверитина, от улицы Восточная до улицы Луначарского;

• Цвиллинга, от улицы Циолковского до улицы Машинная;

• Ткачей, от улицы Луначарского до улицы Мичурина;

• Декабристов, от улицы Луначарского до улицы Бажова;

• дублер улицы Машинной, от улицы Циолковского до улицы Саввы Белых.



Верх-Исетский район:



• Шейнкмана, от улицы Челюскинцев до переулка Пестеревский;

• Юмашева, от улицы Папанина до улицы Набережная Рабочей Молодежи;

• Фролова, от улицы Школьников до улицы Плотников;

• Нагорная, от улицы Каменщиков до улицы Плотников;

• Рябинина, на всей протяженности.



Ленинский район:



• переулок Университетский, от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли.



Администрация города просит автомобилистов быть внимательнее, и не нарушать правила дорожного движения.