Среди автоугонщиков в Свердловской области наибольшей популярностью пользуется «Toyota»

15:10 | 15.01.2019

В 2018 году на территории Свердловской области зарегистрировано 1367 краж и угонов транспортных средств, из них более 90% произошли в ночной период времени с неохраняемых парковок, расположенных во внутриквартальной территории. Более 600 автомобилей было похищено на территории города Екатеринбурга, 37 – Верхней Пышмы, 34 – Березовского, 33 – Сысерти, 32 – Заречного и Первоуральского. Из числа похищенных транспортных средств найдено и возвращено владельцам 662 единицы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Из массива угнанных автомобилей на долю иномарок приходится около 55%. Рейтинг наиболее популярных у угонщиков автомобилей выглядит следующим образом: «Тойота» – 85 автомобилей; «Хэнде» – 83 автомобиля; «Киа» – 108 автомобилей; «Мазда» – 55 автомобилей. Бесспорным лидером в этом списке являются корейские автомобили «Хэнде Солярис» и «Киа Рио» - жертвами угонщиков стали 179 автовладельцев. Также особой популярностью пользуются автомобили марок: «Тойота Камри» – похищено 20, «Тойота РАФ 4» – похищено 16, «Тойота Королла» – похищено 18.