В Екатеринбурге на ВИЗе сгорела иномарка

14:01 | 15.01.2019

Сегодня ночью, 15 января, около дома №№44а по улице Металлургов Екатеринбурге сгорел автомобильToyota Auris. Кроме этого, поврежден кузов рядом стоящих автомобилей «Нисса» и «БМВ». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3-х минут.



В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга отметили, что по факту возгорания иномарки Toyota Auris сотрудниками отдела полиции № 9 УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка, в рамках которой полицейские устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Всех, кто обладает информацией по данному факту, стал очевидцем инцидента, просьба обращаться в дежурную часть отдела полиции № 9 по телефонам: (343) 356-42-09 либо 02.