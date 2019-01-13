За доведение жены до самоубийства житель Екатеринбурга отправился в колонию

13:28 | 15.01.2019

Фото: E1.ru

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга вынесен приговор в отношении жителя города Амана Жангаулова, признанного виновным по ч. 1 статьи 110 УК РФ (доведение лица до самоубийства путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего) своей жены. Он приговорён к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Следствием и судом установлено, что на протяжении нескольких лет подсудимый систематически оскорблял свою супругу и наносил ей телесные повреждения. В результате, 28 января 2018 года, после очередного избиения, женщина не выдержала и покончила с собой. Посмертные экспертизы показали, что она решилась на этот шаг под влиянием длительной психотравмирующей ситуации, созданной ее мужем.



Стоит отметить, что погибшая Любовь Жангаулова и её муж Аман воспитывали девятерых детей, большая часть которых были приемными. В настоящее время некоторые дети находятся в детских домах, а некоторых забрали новые приемные родители.