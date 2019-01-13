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13:04 | 15.01.2019
Фото: URA.RU
Евгений Куйвашев назначил главой департамента по борьбе с коррупцией Ильхама Ширалиева
Указ о создании нового департамента противодействия коррупции и контроля Евгений Куйвашев подписал ещё 30 ноября прошлого года. Новому ведомству переданы полномочия аппарата губернатора и правительства области по борьбе с коррупцией, а также полномочия по контролю за исполнением решений, принятых губернатором и правительством региона.
Ранее, 14 января, Евгений Куйвашев расширил состав регионального правительства, включив в него главу департамента по противодействию коррупции, теперь в состав областного правительства будет входить 27 членов, вместо 26. Именно Ширалиев и станет тем самым 27-м членом правительства Свердловской области.
Стоит отметить, что за последние полгода Ильхам Ширалиев сделал существенный рывок в верх по карьерной лестнице. Так, ещё в июле 2018 года он был директором контрольного департамента губернатора и правительства области. Затем получил пост заместителя руководителя администрации губернатора. И вот, с сегодняшнего дня, занял пост главы департамента противодействия коррупции и контроля, и стал членом правительства региона.
© «Вечерние Ведомости»
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