Уральские таможенники передали в Росимущество товары на 57 млн рублей

12:46 | 15.01.2019

5 952 дел об административных правонарушениях возбудили уральские таможенники в 2018 году. В 626 случаях суды вынесли решения о конфискации предметов правонарушений на общую сумму 57,5 млн. Чаще всего у правонарушителей изымают одежду, обувь, кожгалантерею, посуду, детские игрушки. Бывают и дорогостоящие товары: так, в 2018 году таможенники изъяли 5 автомобилей элитных марок и строительный кран, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Кроме того, в списке изъятого есть и 104 килограмма маринованных корнишонов, некурительный табак, сигареты, кастеты.



После вынесения решения суда товары передают в территориальные органы Росимущества. Там и решают дальнейшую судьбу изъятого.



Кроме изъятия товаров нарушителям назначают штрафы. В 2018 году таможенники взыскали задолженность по административным штрафам в размере 62 миллионов рублей.





