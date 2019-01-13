Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 января 2019 года

11:59 | 15.01.2019

За прошедшие сутки с 08:00 14.01.2019г. до 08:00 15.01.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 126 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 86 противоправных деяний. Из них: два убийства, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, три грабежа, 14 краж, в том числе две квартирные, два неправомерных завладения автотранспортом, семь фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло четыре ДТП с пострадавшими, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 4 массовых мероприятия, в которых приняло участие 750 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 10 полицейских, 4 работника частных охранных предприятий, два представителя ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.