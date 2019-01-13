Лишь 1% преступлений на Среднем Урале – коррупционные

11:50 | 15.01.2019

В Свердловской области сократилось количество зарегистрированных преступлений. В 2018 году на территории региона зафиксировано 55 434 преступления, что на 4,9 % меньше, чем в 2017 году, из них лишь 1 % относится к коррупционным. Из 21,6 % являются тяжкими или особо тяжкими. При этом 40 % зарегистрированных преступлений совершено в общественных местах, сообщает пресс0служба прокуратуры Свердловской области.



В результате преступных посягательств погибло 754 человека. С применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 9,6 % преступлений, в том числе с использованием расчетных (пластиковых) карт совершено 963 преступления, компьютерной техники – 612, программных средств – 357, сети Интернет – 3 682, средств мобильной связи – 2 034.



Более половины всех зарегистрированных преступлений (52,8 %) составляют хищения чужого имущества. Из них путем кражи совершено 75 %, мошенничества – 15,9 %, присвоения или растраты – 1,6 %, грабежа – 5,6 %, разбоя – 1 %.



10,9 % преступлений связано с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, 1 % - с незаконным оборотом оружия.



К экономической направленности относятся 4,6 % зарегистрированных преступлений, к коррупционной – 1 %.



