Екатеринбург занял 199-е место в рейтинге городов мира по качеству жизни

11:33 | 15.01.2019

Фото: molbulak.ru

Портал Numbeo, собирающий данные о преступности, загрязнении окружающей среды, здравоохранении, трафике и т. п., являющийся онлайн-базой данных, позволяющей пользователям обмениваться и сравнивать информацию о стоимости жизни между странами и городами, составил и опубликовал очередной «Индекс качества жизни»



В список для составления рейтинга попали пять российских городов. Из них лучший результат показал Нижний Новгород (109 место), за ним следует Санкт-Петербург (182), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206)..



При составлении рейтинга эксперты оценивали уровень жизни в городах по восьми критериям: соотношение стоимости жилья и зарплаты, покупательская способность населения, медицина, безопасность, транспортная загруженность, экология и климат.



Всего в список для составления рейтинга попали 226 городов. Самыми комфортабельными для жизни, и соответственно занявшими первые три места рейтинга, были признаны Канберра (Австралия), Эйндховен (Голландия) и Роли (США).



Самыми худшими для проживания, и занявшими 224, 225 и 226 места рейтинга, оказались: Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Каракас (Венесуэла).