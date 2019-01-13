Суд вынес приговор чиновнику из Екатеринбурга, «крышевавшему» торговцев

10:42 | 15.01.2019

Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего чиновника Орджоникидзевского района Екатеринбурга Дмитрия Носкова. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).



В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что Носков в период с июня 2014 года по август 2017 года занимал должность ведущего, а позднее - главного специалиста отдела потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. В указанный период времени подсудимый получил взятки от двух предпринимателей за незаконное бездействие по составлению в отношении них протоколов об административном правонарушении по факту незаконной торговли. При этом денежные средства сотрудником администрации района получались от предпринимателей на системной основе. Так, один из предпринимателей перевела на расчетный счет друга осужденного 20 тыс. рублей небольшими платежами от 500 до 3 тыс. рублей в 2015 году.



Лично Носковым была получена мелкая взятка в размере 9 тыс. рублей от предпринимателя за непривлечение к административной ответственности.



Кроме того, судом установлена вина Носкова в получении денежных средств от предпринимателя путем осуществления банковских переводов на личный расчетный счет в банке под предлогом осуществления администрацией района сбора средств на благотворительность.



Суд назначил Дмитрию Носкову наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.