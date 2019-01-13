На строительство дороги в Новокольцовском районе из бюджета города выделено 408 миллионов рублей

10:12 | 15.01.2019

Конкурс на работы по строительству автодороги в Новокольцовском районе, который расположится в границах Сибирского тракта, Екатеринбургской кольцевой автодороги, автодороги Екатеринбург — Кольцово и улицы Чистой, объявила администрация Екатеринбурга. За выполненные работы она готова заплатить 407,9 миллиона рублей.



Уже в этом году подрядчику необходимо будет подготовить рабочую документацию и построить два участка дороги: по улице Новокольцовской от Сибирского тракта до Александровского бульвара и собственно самого бульвара от Новокольцовской до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Протяженность первого участка — 1439,9 метра, второго — 803,66 метра. В конкурсной документации указано, что дорога должна быть облегченной, а также отмечены ширина дороги и количество полос. В случае с улицей Новокольцовской ширина полос будет четыре метра, на Александровском бульваре — 3,5 метра. На каждой из указанных дорог по две полосы движения. При этом, исполнителю также придётся выполнить работы по благоустройству, установить малые архитектурные формы и дорожные знаки.



Победитель конкурса определится 4 февраля.



После заключения контракта у подрядчика будет шесть месяцев на разработку всей документации, а затем три месяца на окончание работ. При этом в документации отмечено, что, несмотря на установленные сроки, контракт будет действовать до полного исполнения всех работ по нему.



«Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами. Срок действия муниципального контракта — до 30 декабря 2019 года включительно, но в любом случае контракт действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств», — говорится в документации.



Кроме того, ещё до начала работ подрядчик должен будет оградить территорию забором и установить веб-камеры, через которые можно будет следить за ходом строительства в режиме реального времени.