На начальника Свердловской железной дороги завели новые уголовные дела

21:49 | 14.01.2019

Фото: rbc.ru

В отношении начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова возбуждают новые уголовные дела. Это произойдет в январе-феврале, то есть в течение ближайшего месяца. Об этом сообщил на своей пресс-конференции руководитель Уральского СУ на транспорте СКР Петр Решетников.



«Полученные материалы связаны со строительством и ремонтом объектов железной дороги. Два уголовных дела уже есть, вскоре будут новые. Сейчас следователи работают с людьми из окружения Миронова, как раз они дают информацию о злоупотреблениях. Пока нельзя сказать, в каком статусе они будут дальше — как соучастники, подельники Миронова, или свидетели. Сам Миронов факт получения взятки по-прежнему отрицает», — заявил Петр Решетников.



Решетников добавил, что сейчас ведётся проверка всего периода работы Миронова во главе СвЖД, то есть с 2011 года. Ранее следственный комитет возбудил в отношении него два уголовных дела по статьям «получение должностным лицом взятки» и «злоупотребление служебными полномочиями».



Напомним, Алексея Миронова задержали 13 декабря по обвинению во взятке. Заявление на него написал директор фирмы «Строй Тикс» в Екатеринбурге Евгений Савранин, осуждённый несколько лет назад за гибель человека. По словам заявителя, ему пришлось обустраивать подмосковную виллу Миронова на Рублевском шоссе за обещанные в будущем покровительство и выгодные заказы. Сейчас Миронов находится в СИЗО, 14 декабря он был арестован на два месяца.