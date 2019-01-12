В Екатеринбурге жители двора на Юго-Западе устроили массовую драку из-за забора

В Екатеринбурге на Юго-Западе во дворе дома на Амундсена, 135 произошла массовая драка. По предварительной информации, виной всему забор: его начал устанавливать «Атомстройкомплекс», чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ. По закону часть прилегающей к дому на Амундсена, 135 действительно принадлежит компании-застройщику, но дело в другом: балки для забора установили прямо поперёк детской площадки, оставив тем самым юных жильцов без места для игр.О массовой драке в своём блоге написал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.«На одного из активистов, Романа Шомшина, напали неизвестные и начали избивать на глазах у гулявших во дворе детей, - сообщает депутат Ионин. - На крики выбежали соседи. Началась уже массовая драка, в ходе которой жену Шомшина – Людмилу Леонидовну – также ударили. Она упала и повредила колено. Досталось и сидевшему на скамейке мужчине, сделавшему замечание нападавшим. Его повалили на землю и били ногами по голове», - пишет Дмитрий Ионин.Сами пострадавшие объясняют, что всё началось, когда во время прогулки они решили подойти и посмотреть на часть возводимого забора, которую до этого якобы кто-то спилил и уронил.– Мы стояли с детьми играли на площадке, – рассказывает Роман Шомшин, пострадавший. – Потом двое мужчин подошли и начали на меня наезжать: «Там столбы стояли. Вы их спилили или нет?». Я сказал, что не мы. Потом эти парни подошли к машинам и оттуда целая толпа вылезла, человек восемь, и начала меня «крошить». Я упал, руками закрылся. Они стали меня пинать по голове и по лицу. Сынишка мой, восемь лет, у него инвалидность, пытался меня защищать, так они его просто оттолкнули.После того, как во двор приехала полиция, нападавшие поспешили скрыться.Тем временем, в правоохранительных органах организовали проверку после случившегося.- Принято шесть заявлений по поводу нанесения телесных повреждений, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Составлен акт об административном правонарушении по статье «Побои». Все участники будут допрошены. Заявители направлены на медицинское освидетельствование.Фото: ural.kp.ru