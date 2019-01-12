Единственный в Екатеринбурге бутик Louis Vuitton прекратил своё существование

20:40 | 14.01.2019

Фото: spi-it.com

В Екатеринбурге закрылся единственный в городе бутик премиум-класса Louis Vuitton, располагавшийся на улице Сакко и Ванцетти, 74, напротив клубного дома «Тихвин».



Журналистам представители бутика уточнили: своё существование бутик прекратил ещё первого января. В ближайшие несколько лет возобновлять его работу не планируется. Что касается причины закрытия магазина, то официальные представители с пояснениями не церемонятся: «Политика Louis Vuitton». Однако если предположить, что в связи с обилием интернет-площадок, на которых продукции данного бренда представлено гораздо больше, чем в бутике, то вывод будет прост: магазин не имел должной клиентуры и был нерентабельным.



Магазин Louis Vuitton в Екатеринбурге открылся 23 апреля 2009 года.



В России официальные магазины Louis Vuitton сейчас работают в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.