Новости дня
20:40 | 14.01.2019
Фото: spi-it.com
Единственный в Екатеринбурге бутик Louis Vuitton прекратил своё существование
Журналистам представители бутика уточнили: своё существование бутик прекратил ещё первого января. В ближайшие несколько лет возобновлять его работу не планируется. Что касается причины закрытия магазина, то официальные представители с пояснениями не церемонятся: «Политика Louis Vuitton». Однако если предположить, что в связи с обилием интернет-площадок, на которых продукции данного бренда представлено гораздо больше, чем в бутике, то вывод будет прост: магазин не имел должной клиентуры и был нерентабельным.
Магазин Louis Vuitton в Екатеринбурге открылся 23 апреля 2009 года.
В России официальные магазины Louis Vuitton сейчас работают в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:49 | 14.01.2019
На начальника Свердловской железной дороги завели новые уголовные дела
20:12 | 14.01.2019
То, что стоит 200 рублей, продают за 8 тысяч: в Екатеринбурге активизировались лжегазовики, наживающиеся на обрушении дома в Магнитогорске
19:08 | 14.01.2019
На предстоящем Совете округа обсудят вопросы поддержки и продвижения талантливой молодежи в регионах ПФО
18:35 | 14.01.2019
Для профилактики кардиологических и онкозаболеваний будет задействован опыт федерального научного центра
17:58 | 14.01.2019
Екатеринбург занял второе место в рейтинге интернет-зависимости
17:49 | 14.01.2019
Губернатор Пермского края выступит на Гайдаровском форуме
17:41 | 14.01.2019
Минтранс Прикамья настойчиво противостоит таксистам-нелегалам
17:40 | 14.01.2019
На серовчанина, не явившегося в военкомат, завели уголовное дело
17:12 | 14.01.2019
Уральцам бесплатно покажут японские фильмы
16:46 | 14.01.2019
Директор ЦПКиО анонсировал создание музея Героев России
16:42 | 14.01.2019
Свердловский депутат обратился к главе Екатеринбурга с просьбой вернуть отмененные чиновниками автобусные маршруты
16:39 | 14.01.2019
В Кургане педофил-эксгибиционист обнажился перед девочкой во дворе школы
16:33 | 14.01.2019
Чусовлянка Татьяна Иванова в составе российской сборной взяла «серебро» Кубка мира по санному спорту
16:25 | 14.01.2019
Пермяков приглашают освоить краудфандинг
16:15 | 14.01.2019
В Ирбитском районе оштрафовали фермера, хранившего навоз около колодца
16:14 | 14.01.2019
На кольце около «Высоцкого» Toyota Land Cruiser протаранил ВАЗ
15:30 | 14.01.2019
Комендантский патруль задержал в Екатеринбурге более 170 детей
15:26 | 14.01.2019
ИГЖН напоминает об административной ответственности руководителей управляющих организаций за отсутствие квалификационного аттестата
15:23 | 14.01.2019
Более четверти миллиона человек посетили музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме в 2018 году
15:04 | 14.01.2019
В Екатеринбурге на год перенесли утверждение Генплана развития города
14:35 | 14.01.2019
В Свердловской области компанию оштрафовали за нарушения миграционного законодательства
14:28 | 14.01.2019
В отдаленных районах Прикамья появились новые машины скорой помощи
14:19 | 14.01.2019
Отчитываться о расходах на «депутатскую деятельность» предложил Алексей Вихарев своим коллегам
14:13 | 14.01.2019
Красноуфимские котельные полностью перейдут на газ
13:46 | 14.01.2019
Департамент внутренней политики мэрии Екатеринбурга возглавит Михаил Коробельников
13:42 | 14.01.2019
В Перми экстренно сел самолет Иркутск – Москва
13:26 | 14.01.2019
В Перми оборудуют три места для купаний в Крещение
13:21 | 14.01.2019
Суд по делу скандально известного экс-депутата перенесли на неделю
13:19 | 14.01.2019
В середине рабочей недели в Перми потеплеет