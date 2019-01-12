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17:58 | 14.01.2019
Фото: bryansknovosti.ru
Екатеринбург занял второе место в рейтинге интернет-зависимости
Как сообщает агентство, по этому показателю столица Урала сумела обогнать восемнадцать других городов – участников опроса, впереди Екатеринбурга оказалась только Москва.
За Екатеринбургом следуют: Краснодар (3), Санкт-Петербург (4), Ростов-на-Дону (5), Новосибирск (6), Иваново (7), Воронеж (8), Нижний Новгород (9), Омск (10), Волгоград (11), Казань (12), Челябинск (13), Брянск (14), Самара (15), Пермь (16), Тамбов (17), Саратов (18), Чита (19) и Саранск (20).
В опросе, по результатам которого и был составлен рейтинг, участвовало 2 400 респондентов из этой двадцатки городов России.
Для формирования рейтинга респондентам задавались три вопроса:
• Вы каждый день выходите в интернет?
• Довольны ли Вы качеством и скоростью интернета в Вашем регионе?
• Интернет для Вас это развлечение или необходимость?
Кроме этих, в ходе опроса респондентам были заданы дополнительные вопросы, по результатам ответов на которые выяснилось, что самыми популярными почтовыми сервисами в России стали: Мэйл.ру, Яндекс и Гугл, а самыми популярными социальными сетями стали: «Вконтакте», Instagram и «Одноклассники».
На просьбу назвать самые необходимые интернет сервисы, большинство жителей России ответили: электронная почта, банковские сайты или приложения, портал госуслуг и социальные сети.
Как выяснилось, чаще всего россияне выходят в интернет со смартфонов.
«По данным проведенного опроса жители России предпочитают выходить в интернет через: смартфоны (63%), ПК (23%) и планшеты (15%)», – сказал коммерческий директор агентства ZOOM MARKET Андрей Штыров. Он также отметил, что на портале госуслуг «жителей страны больше всего интересуют такие разделы как: ЖКХ, родители и дети, запись к врачу, проверка штрафов, восстановление и получение документов».
© «Вечерние Ведомости»
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