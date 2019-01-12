На серовчанина, не явившегося в военкомат, завели уголовное дело

17:40 | 14.01.2019

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В Серове возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, не явившегося в военкомат для отправки к месту прохождения военной службы, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Молодой человек должен был прибыть в военный комиссариат 16 ноября прошлого года, однако, как сам он пояснил позднее, забыл об этом. Результат – уголовное дело по статье «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».



Отмечается, что весной 2018 года еще одного жителя Серова привлекли к ответственности за уклонение от службы в армии. 26-летнего фигуранта оштрафовали. Максимальная санкция за данное преступление – два года лишения свободы.