Директор ЦПКиО анонсировал создание музея Героев России

16:46 | 14.01.2019

Роман Шадрин (слева), источник фото: Facebook

В Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в Екатеринбурге появится музей, посвященный Героям России, в том числе директору парка Роману Шадрину.



«Сегодня парк подписал соглашение о создании в парке клубного формирования от Уральской Ассоциации Героев. Герои России - Бушмелев Евгений, Шадрин Роман, Воронин Сергей, Мыльников Сергей. В планах участие Героев России не только в патриотических мероприятиях парка, но и создание музейной экспозиции о Героях уральцах», - написал директор парка в Facebook.



Роман Шадрин – генерал-майор в отставке. В 1995 году ему присвоено звание Героя России за мужество и героизм при выполнении задания в Чечне.



С 2015 года Шадрин возглавляет ЦПКиО. Его деятельность на этом посту не раз критиковалась. Так, части горожан не понравилось создание в парке Аллеи ратной славы.