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16:42 | 14.01.2019
Фото: Елена Калегина
Свердловский депутат обратился к главе Екатеринбурга с просьбой вернуть отмененные чиновниками автобусные маршруты
«Отмена маршрутов крайне негативно сказываетcя на комфорте горожан в настоящее время, а с началом садоводческого сезона недовольных станет еще больше», – предупреждает Александр Коркин.
Он указывает, что транспортный вопрос имеет высокую социальную значимость.
«На улице зима, пассажиров меньше не стало, а количество автобусов кратно сократилось. В результате на остановках в час пик толпы граждан, в салонах автобусов давка. Почему не учли мнение населения, принимая решение об отмене маршрутов, непонятно», – говорит народный избранник.
Напомним, что отмена автобусных маршрутов 024 и 04 с 1 января в Екатеринбурге вылилась в неудобства для горожан. Пассажиры жалуются, что 024 маршрут («2-ая Новосибирская - Хладокомбинат №3») был всегда востребован, как и 04 – это единственный автобус, на котором жители уральской столицы могли доехать до базы ОМОН на улице Крауля (конечная ТК «Новомосковский»), за которой расположено несколько коллективных садов. В них круглогодично проживают более сотен семей, которые теперь вынуждены идти пешком до Радиотехникума по неосвещенной дороге, по которой, помимо прочего, бегают бездомные собаки. По мнению пассажиров, было бы логично продлить 38 или 2 маршрут до базы ОМОН (сейчас они ходят только до Радиотехникума).
© «Вечерние Ведомости»
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