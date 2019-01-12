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16:14 | 14.01.2019

Фото: E1.ru

На кольце около «Высоцкого» Toyota Land Cruiser протаранил ВАЗ

Сегодня, 14 января, днём на пересечении улиц Малышева и Белинского произошло ДТП. Водитель ВАЗа, решивший проскочить через перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, попал под жёсткий «прессинг» японского внедорожника.

От тарана, в исполнении Toyota Land Cruiser, отечественный ВАЗ-2115 смяло и отбросило на приличное расстояние.

По словам сотрудников отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, виновником ДТП, предположительно, стал водитель отечественной легковушки.

На кольце около «Высоцкого» Toyota Land Cruiser протаранил ВАЗ

На кольце около «Высоцкого» Toyota Land Cruiser протаранил ВАЗ

«На улице Малышева произошло столкновение. По предварительным данным, водитель ВАЗа выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора в результате чего в него въехал автомобиль Toyota Land Cruiser. На место выезжала бригада скорой помощи. Водителя ВАЗа осмотрели, но от госпитализации он отказался», — рассказали в ГИБДД Екатеринбуррга.

В результате ДТП на улицах Белинского и Малышева образовались пробки.

© «Вечерние Ведомости»

 


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