Сотрудников свердловской прокуратуры наградили в честь 297-летия ведомства

15:51 | 14.01.2019

На фото: прокурор Свердловской области Сергей Охлопков

12 января исполнилось 297 лет со дня образования прокуратуры Российской Федерации. 11 января в Генпрокуратуре в Москве состоялось торжественная церемония награждения сотрудников, на которую были приглашены работники прокуратуры Свердловской области.



Так, прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову объявлена благодарность за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан. Благодарность президента получил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Свердловской области Александр Гетманчук. Всего награжден 41 сотрудник прокуратуры Свердловской области.



Отметим, что прокуратура Свердловской области - одна из крупнейших в России. В ее состав входят 67 территориальных прокуратур, в которых работают более 1,1 тысячи сотрудников.