Комендантский патруль задержал в Екатеринбурге более 170 детей

15:30 | 14.01.2019

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

С 30 декабря по 14 января в Екатеринбурге проходила профилактическая операция «Комендантский патруль». Более 600 сотрудников полиции, в том числе подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, патрульно-постовой службы и ДПС ГИБДД, выявили и доставили в отделы полиции более 170 несовершеннолетних, находившихся в общественных местах без сопровождения взрослых. Особое внимание уделялось детям, которые ранее уходили из дома, а также состоящим на профилактическом учете и находящимся в розыске. Прежде всего проверялись торгово-развлекательные центры, клубы, бары, вокзалы.



Патрули задержали 130 безнадзорных и беспризорных детей, 23 несовершеннолетних, находившихся в розыске, за совершение преступлений задержан 41 несовершеннолетний.



«Всего был выявлен 71 факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в связи с чем в отношении законных представителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП Российской Федерации», - сообщил в отделении по связям по СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Задержанные дети переданы законным представителям, а также в различные учреждения, в том числе в социально-реабилитационные центры.