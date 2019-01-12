В Екатеринбурге на год перенесли утверждение Генплана развития города

15:04 | 14.01.2019

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Сроки утверждения Генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года перенесены во второй раз. Изначально планировалось, что документ примут в августе 2018 года, затем сроки перенесли на декабрь 2018 года. Сегодня стало известно, что утверждение состоится в декабре 2019 года. Соответствующее постановление подписал глава уральской столицы Александр Высокинский.



Согласно постановлению, в марте-апреле этого года в Генплан внесут изменения, осенью пройдут общественные обсуждения, в декабре проект направят на утверждение в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.



Генеральный план Екатеринбурга до 2035 года предусматривает строительство, реконструкцию и прочие работы на коммуникациях и инфраструктурных объектах сетей.