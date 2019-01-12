В Свердловской области компанию оштрафовали за нарушения миграционного законодательства

14:35 | 14.01.2019

ntv.ru

ООО «Группа Компаний «ЭКСПО-ГРУП», занимавшееся ремонтом дорог в поселке Кедровое городского округа Верхняя Пышма, оштрафовано на 525 тысяч рублей за нарушение миграционного и трудового законодательства, а руководитель компании – на 95 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, привлеченная компанией бригада рабочих ремонтировала дорожное покрытие на улице 40 лет Октября. В ходе проверки выявлены три иностранных работника, у одного из которых не было разрешения на работу, с остальными не оформлены трудовые договоры.



В результате прокуратура возбудила административные дела, Верхнепышминский городской суд принял решение оштрафовать компанию и ее руководителя.