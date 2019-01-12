Отчитываться о расходах на «депутатскую деятельность» предложил Алексей Вихарев своим коллегам

14:19 | 14.01.2019

Председатель комиссии по местному самоуправлению городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев предложил коллегам ввести практику ежемесячных отчетов о расходовании денег, которые выделяются депутатам из бюджета как компенсация за депутатскую деятельность. Проект решения был внесен в думу в конце прошлой недели.



Как следует из документа, депутаты будут должны не реже одного раза в месяц представлять для сведения отчет об израсходованных средствах в комиссию по местному самоуправлению. Информация о депутатах не предоставивших такую отчётность будет размещаться на сайте городской думы.



В пояснительной записке к документу Алексей Вихарев указывает, что выплаты депутатам — более 50 тыс. рублей в месяц — по регламенту гордумы производятся на основании документов подтверждающих выполнение ими депутатских обязанностей. Однако сейчас положение о компенсациях допускает выплаты депутатам без каких-либо подтверждений. Для того чтобы получить компенсацию депутату достаточно участвовать в заседаниях думы и постоянных комиссий.



«Такой подход нарушает принцип равенства возмещения расходов депутатов в связи с их непосредственной работой в избирательных округах и с участием в работе представительного органа. В этой связи предлагается, чтобы депутаты в подтверждение своей информации представляли отчеты о расходах, связанных с осуществлением депутатской деятельности», — подчёркивается в документе.



Дата рассмотрения предложенных Вихаревым изменений пока не назначена.



Напомним, что ранее вице-спикер городской думы Виктор Тестов предлагал лишать компенсации прогульщиков. Вызвано это было тем, что депутат думы прошлого созыва Евгений Боровик больше года не появлялся на заседаниях. Позже предложение претерпело некоторые корректировки, но в итоге принято не было, как ущемляющее права депутатов.