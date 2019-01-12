Красноуфимские котельные полностью перейдут на газ

14:13 | 14.01.2019

sargs.ru

В Красноуфимске ожидается масштабная модернизация централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Объекты переданы в концессионное управление АО «Регионгаз-инвест». В течение 15 лет компания планирует перевести все угольные котельные на газ, реконструировать некоторые котельные, а также заменить старые сети.



АО «Регионгаз-инвест» вложит в проект порядка 354 млн рублей. При этом, как заверил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, дополнительной финансовой нагрузки для населения не будет.



Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и Роснефтью.