Департамент внутренней политики мэрии Екатеринбурга возглавит Михаил Коробельников

13:46 | 14.01.2019

Михаил Коробельников / Facebook

Главой департамента внутренней политики администрации Екатеринбурга назначат политолога Михаила Коробельникова, подтвердил замглавы города по внутренней и информационной политике Анатолий Гагарин. Он отметил, что Коробельников имеет большой опыт работы в данной сфере.



Михаил Коробельников и ранее работал в администрации уральской столицы, он считается бывшим членом команды Тунгусова.



Напомним, что информационно-аналитический департамент будет реорганизован: на его базе создадут департаменты внутренней и информационной политики.