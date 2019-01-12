Поддельные украшения Cartier изъяли кольцовские таможенники

13:10 | 14.01.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники пресекли ввоз на территорию России партии ювелирных украшений известного мирового бренда. Пассажир рейса Пекин-Екатеринбург привез в багаже 16 картонных коробок с 6 кольцами и 16 браслетами с гравировкой Cartier. Общий вес ювелирной продукции составил чуть менее килограмма, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Таможенники изъяли украшения, отправили их на экспертизу и сделали запрос правообладателю товарного знака. Представитель Cartier оценил ущерб от действий правонарушителя в размере 6,5 млн. рублей.



Таможенники передали материалы в транспортную полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ За незаконное использование товарного знака нарушителю грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до двух лет.

